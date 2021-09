Sergipe registra em agosto o menor número de casos e óbitos desde abril de 2020, sendo 61% menor no número de mortes

O mês de agosto foi o que registrou menor número de casos e óbitos desde abril de 2020 em Sergipe. É o que aponta o boletim Covid-19: Sergipe e Território Nacional divulgado pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Geral de Governo (SEGG) via Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan), segundo informações atualizadas até o último dia 07 de setembro. O relatório mostra que houve uma queda de 70% de casos e de 61% no número de mortes em comparação ao mês anterior. Os números também refletem nas internações que caíram 63% em relação a julho.

O levantamento aponta, também, que a taxa de positividade de testes para o coronavírus em Sergipe vem apresentando uma queda gradativa ao longo das últimas semanas. Na última semana epidemiológica (35), a taxa ficou em torno de 4%, a menor desde o início da pandemia. Em uma análise mais recente, feita no dia 07 de setembro, observou-se que a média móvel de casos ficou em -59%, a de mortes -57% e a de internações menos -32%, números que continuam a cair se comparados com dados de 14 dias atrás. A redução das internações foi puxada, sobretudo, pela queda das UTIs; a média móvel desse indicador chegou a 32 internações ontem, o que representa uma queda de cerca de 39% em relação a 14 dias atrás. Já nas enfermaria, o número chegou a 42, apresentando uma redução de aproximadamente 26% em relação ao mesmo período.

Outro dado apontado pelo levantamento mostra que, na última semana epidemiológica (35), Sergipe apresentou a menor proporção de novos casos no país, sendo 7 a cada 100 mil habitantes. Com relação aos territórios sergipanos, na última semana epidemiológica, período que compreende 29 de agosto a 04 de setembro, o território com maior incidência de novos casos por cem mil habitantes, foi o Baixo São Francisco, apresentando 19 casos. Além disso, na última semana epidemiológica (35), o Baixo São Francisco e Leste Sergipano não registraram mortes decorrentes pelo novo Coronavírus.

Os municípios que compõem o Baixo São Francisco são: Amparo de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco, Telha. Já os que compõem o Leste Sergipano são: Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima e Siriri.

Vacinação

Quanto à imunização em Sergipe, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid19, o que corresponde a cerca de 61% da população. Já a segunda dose ou dose única, foi aplicada em pouco mais de 553 mil pessoas, o que equivale a 25% da população.

No que diz respeito à vacinação nos municípios, destaca-se Moita Bonita com maior proporção da população vacinadas com a 1ª dose contra a Covid-19 (71,5%) e imunização completa (39,1%), ainda conforme dados do boletim.

Foto: Flávia Pacheco/SES