Setembro Verde: evento discute importância da doação de órgãos

O encontro fez alusão ao Setembro Verde e foi programado pela UNINASSAU Aracaju

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau realizou, em parceria com a Organização de Procura de Órgãos do Estado de Sergipe – OPO/SE o evento “Setembro Verde – Conscientização para Doação de Órgãos”. O encontro aconteceu de forma presencial, no último dia 8, no auditório da Instituição, e foi aberto a comunidade com limite de 150 pessoas.

A coordenadora do curso de Enfermagem da Instituição, Juliana Vasconcellos, explicou que a campanha Setembro Verde é realizada todos os anos para celebrar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, comemorado em 27 de setembro. “A data, instituída pela Lei nº 11.584/2.007, visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto”, atentou Juliana.

Juliana observou que foi muito importante abordar o assunto referente aos transplantes entre futuros profissionais de saúde, para eles entenderem melhor o processo de doação de órgãos. “O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo e cerca de 90% dos transplantes no país são realizados pelo SUS. O evento foi construído e planejado para abordar de forma ampla o tema e alcançou seu objetivo com a participação ativa da comunidade acadêmica e também da sociedade em geral”, disse a professora.

A programação contou com palestras de enfermeiros da Organização de Procura de Órgãos de Sergipe.

