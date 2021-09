Sheyla denuncia que cintilografias ósseas estão sendo negadas

Novos problemas na oncologia foram relatados pela vereadora Sheyla Galba (Cidadania), nesta quinta-feira, 09, em discurso na Câmara Municipal de Aracaju. Segundo a parlamentar, além da demora constante dos exames, pacientes com câncer estão enfrentando a negação de cintilografias ósseas, que são importantes para o diagnóstico de metástase.

“Lamentavelmente, estou aqui mais uma vez para falar do desrespeito e descaso com os pacientes com câncer. A cintilografia é um exame muito importante para que as pessoas saibam se estão com metástase. Nos últimos dias, oito pessoas me procuraram para mostrar a negativa da Secretaria Municipal de Saúde para que os pacientes possam realizar a cintilografia”, frisou.

Durante sua fala, a vereadora leu a justificativa da Secretaria para a negativa dos exames. “Na quarta-feira, 8, eu estive na Secretaria Municipal de Saúde para tentar entender o que estava acontecendo e, simplesmente, me disseram que existe uma portaria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec informando que o exame de cintilografia só deve ser feito para pacientes que já estão com metástase”, detalhou.

A parlamentar informou que iria protocolar nesta quinta-feira, 09, um protocolando requerimento para que a Secretaria Municipal de Saúde explique melhor para todos os cidadãos o que está acontecendo. “É preciso que essa portaria da Conitec seja exposta até mesmo para que possamos criticá-la e apresentar contrapontos”, enfatizou.

“Por exemplo, como é que a pessoa só vai realizar a cintilografia se estiver com metástase se esse exame é justamente para que se detecte a metástase nas pessoas. Então, precisamos tirar essas dúvidas. É Tudo muito fácil para quem administra, mas o gestor precisa ter mais coração, mais paciência, mais amor com o próximo”, complementou.

Sessões no YouTube

Ainda no discurso, Sheyla Galba solicitou ao presidente da Câmara de Aracaju que as sessões sejam transmitidas via YouTube e fiquem salvas para que a população possa acompanhar melhor os debates realizados na Casa. “Para o bem da transparência e para que o cidadão tenha mais acesso ao nosso trabalho e entendimento de como funciona a Câmara de Vereadores da capital”, salientou.

“Sabemos que a maioria da população está trabalhando durante o horário das sessões. Por isso, é importante que deixa-las salvas no YouTube para que tenham acesso no momento em que seja possível. Isso já é uma prática comum em sessões de outras câmaras, da Câmara dos Deputados, da Assembleia”, finalizou.

Assessoria de Comunicação