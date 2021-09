Shopping Jardins Online apresenta ofertas exclusivas na sexta-feira

Plataforma de compras traz bebidas com até 20% de desconto e petiscos para o aracajuano curtir o happy hour

Celebrando a chegada de mais um final de semana, o Shopping Jardins promove a campanha “Sextou!” na plataforma de compras online e brinda os sergipanos com ofertas exclusivas na sexta-feira, 10 de setembro. Acessando o aplicativo (Android e iOS) ou o site shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontra bebidas com descontos de até 20% e uma seleção de petiscos e comidas deliciosas para aproveitar a sexta-feira.

Vinho português Alecrim, vinho frisante Cavicchioli, uísque Jack Daniel’s, licor Frangelico, tequila Jose Cuervo, gin Tanqueray são algumas das bebidas em oferta na Drink Fácil. Para acompanhar, as sugestões vão desde minipastéis Saborito, minicoxinhas Loucos por Coxinha a espeto de filé mignon Azougue e charque à brejeira Tio Armênio. Tudo a um clique da casa do cliente, sendo possível incluir itens de diferentes lojas e restaurantes no mesmo pedido.

O Shopping Jardins Online atende a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega é de uma hora para as refeições e até um dia útil para os demais produtos. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$100.

