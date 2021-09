Deputado vai propor debate com Sefaz sobre ICMS dos combustíveis

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) se pronunciou na sessão da Assembleia Legislativa, nessa quarta-feira (8), quando fez um apelo ao presidente da Casa e ao líder do governo, deputados Luciano Bispo (MDB) e Zezinho Sobral (PODE), respectivamente, no sentido que o secretário de Estado da Fazenda (SEFAZ), Marco Antônio Queiroz, seja convidado para participar de um debate amplo na Alese sobre o ICMS dos combustíveis.

“Eu sei que não houve aumento de alíquota, mas nós temos que enxergar que a capacidade contributiva das pessoas vai cair! Eu já fiz isso aqui nesta Casa, quando defendi uma Reforma Tributária, quem pode pagar mais, deve mais; que pode pagar menos, deve menos. Vamos aprender a analisar as coisas imposto por imposto, produto por produto. Se em alguns casos a gente abaixa demais, em outros a gente acabada suspendendo muito”.

Zezinho disse ainda que, independente da exposição dos dados do quadrimestre que se referem às finanças do Estado, o secretário da Fazenda poderia vir à Alese para debater e conversar com os deputados sobre a polêmica dos combustíveis. “Qual o problema da gente apresentar um requerimento o convidando para ele vir aqui, debater com os parlamentares uma pauta definida? Ele vai discorrer e dizer o que é bom e ruim e a sociedade vai entender que todos nós estamos preocupados. Não interessa apontar culpados, mas encontrar soluções”.

“Estão aumentando, aumentando, mas daqui a pouco o povo não vai conseguir pagar! É bom que a gente aprofunde sobre esses aumentos de combustíveis, para ver quem erra menos, quem erra mais e quem não erra! Em alguns Estados brasileiros a média está em R$ 5 e a nossa média está acima de R$ 5,90 já! E isso vai aumentar mais! Agora a capacidade contributiva do povo vai levar à uma bancarrota! Hoje temos 51% da população com dificuldade de alimentação. Se a gente só ficar aumentando imposto, vai terminar matando a galinha de ovos de ouro”.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte