Adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades e/ou deficiências, têm até esta sexta para vacinar em Aracaju

Nesta sexta-feira (10), a prefeitura de Aracaju continua a imunização contra a covid-19, jovens de 12 a 17 anos e é o último dia para adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente se vacinarem.

Para se vacinar, é necessário que o adolescente esteja acompanhado dos pais ou responsáveis e leve documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência da capital em nome dos pais ou responsáveis.

Quem pode ser vacinado

Adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente, de 12 a 17 anos;

Quem está no prazo de tomar a 2ª dose da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

Pontos de vacinação

Adolescentes

Esse grupo pode se vacinar nas unidades básicas de saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Santa Terezinha (Robalo), Shopping Riomar (Coroa do Meio) e Aracaju Parque Shopping (Industrial), Universidades Tiradentes (Augusto Franco) e Maurício de Nassau (avenida Augusto Franco) e auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), das 8h às 16h.

Também podem ir até o drive-thru do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), das 8h às 17h, mediante apresentação do código autorizativo após cadastro no VacinAju.

Para ser vacinado, o adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis e levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju em nome dos pais ou responsáveis.