Agosto: Estado Sergipe tem o menor número de homicídios desde 2008

Em comparativo mês a mês, Sergipe alcançou o maior número de vidas preservadas em quase 13 anos. O mês de agosto de 2021 apresentou o menor número de homicídios desde novembro de 2008. Segundo o levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP, enquanto que em novembro de 2008 foram registrados 29 homicídios em todo o estado, no mês de agosto de 2021 ocorreram 31 casos desse crime em Sergipe.

Os dados da CEACrim também identificaram que, no comparativo entre o mês de agosto de 2020 e o de 2021, houve uma queda de 34,1%. Conforme o levantamento, enquanto que no oitavo mês do ano passado aconteceram 44 homicídios, no mesmo período deste ano foram contabilizados 29 crimes. Os dados indicam que foram preservadas, apenas considerando o mês de agosto em ambos os anos, 15 vidas.

A Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal também verificou que houve uma diminuição de 29,9% no comparativo entre janeiro a agosto de 2020 e de 2021. Segundo o levantamento da CEACrim, enquanto que, nesse período, ocorreram 529 homicídios em 2020, esse número foi de 371, em 2021. Os dados demonstram que entre janeiro a agosto foram preservadas 158 vidas.

O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, atribuiu a diminuição dos homicídios e o aumento no número de vidas preservadas ao trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar, junto à Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp). “É uma série histórica de queda nos homicídios em nosso Estado e é algo a se celebrar, é fruto da integração entre os nossos servidores que estão nas ruas e nas unidades policiais, identificando a mancha criminal e agindo contra a criminalidade”, enfatizou.

