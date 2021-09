Aracaju zera taxa de internação por covid em leitos municipais

Com 80% da população adulta vacinada com primeira dose e 32,7% com esquema vacinal completo, Aracaju registra, pela primeira vez desde o início da pandemia, taxa de ocupação de leitos de enfermarias municipais zerada.

O resultado é fruto do avanço da campanha municipal de imunização e das ações de enfrentamento e de monitoramento de circulação do vírus, como o TesteAju. Outro índice que demonstra a estabilidade da pandemia na capital é a ausência de registro de óbitos por covid no mês de setembro.

O óbito que aparece no boletim de quarta-feira (8) ocorreu em 21 de agosto, sinalizado ontem por transferência de Itabaiana para Aracaju. Da mesma forma os óbitos noticiados dias 1°, 2 e 3, todos ocorridos em meses anteriores e só agora transferidos para a capital.

De acordo com dados epidemiológicos da Secretaria Municipal da Saúde apresentados durante reunião do Comitê de Operações Emergenciais, Aracaju tem apresentado queda de 30% dos casos nós últimos 14 dias.

Dados positivos

Esta semana, Aracaju apresentou a menor média de casos positivos desde o início da pandemia, em março de 2020. A queda na positividade de exames RT PCR, considerando os últimos 14 dias, é de 79,48%. Comparando com julho, os exames coletados em agosto caíram 29,58%.

Secretaria municipal da Saúde, Waneska Barboza alerta que o momento ainda pede cuidados sanitários, como uso de máscara, e defende a vacinação como medida eficaz de controle.

“É motivo de comemoração não termos óbitos em setembro e termos zerado internações nos leitos municipais sim, porém, não significa que podemos relaxar. Os dados mostram que a política de combate à pandemia, em Aracaju, é efetiva e reafirmam a importância da vacinação. Temos mais de 68% da população vacinada e atuamos com diferentes frentes no Programa de Imunização a exemplo de estarmos aplicando a segunda dose para a população em situação de rua, primeira dose para adolescentes com comorbidades e planejando avanço da vacinação”, destacou.

Foto SMS