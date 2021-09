CER IV recebe primeiros estudantes UFS que farão parte da equipe

Os alunos terão aulas e vão desenvolver no espaço o estágio curricular obrigatório

Inaugurado no último dia 27 de agosto, o Centro Especializado em Reabilitação Tipo Quatro (CER IV) Leonel Ferreira Aquino, recebeu, na manhã desta quinta-feira, 09, 80 estudantes dos cursos de fisioterapia e fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para uma visita guiada. Os alunos terão aulas e vão desenvolver no espaço o estágio curricular obrigatório.

De acordo com a vice-governadora Eliane Aquino, uma das grandes entusiastas CER IV, ter no ambiente a presença de alunos de uma universidade federal em um espaço de cuidado, também público, é uma grande alegria. “Estar com a UFS é um momento que estamos executando o que foi pensado lá atrás. A UFS, desde muito cedo, no planejamento deste centro, já estava envolvida. O que nós queremos é uma mudança cultural do atendimento às pessoas com deficiência e nada melhor do que colocar esses alunos em contato direto com todas essas especificidades. Queremos que ao sair daqui esses profissionais estejam muito mais preparados e tenham muito conhecimento. Será um ganho para a sociedade, para as pessoas com deficiência e principalmente para os futuros profissionais da área da saúde que passarão por aqui”, comemorou a vice-governadora.

Segundo a coordenadora do CER IV, Sayonara Carvalho, a presença dos alunos no CER IV causará um grande impacto social no estado de Sergipe. Esse momento de início dos trabalhos com a universidade é um marco para nós. Para que possamos, de fato, fazer um SUS com qualidade e excelência e apostar em uma formação voltada para as necessidades de saúde. Chegar aqui e ver a força de trabalho dos nossos profissionais atuando e atendendo aos usuários, ver uma câmara técnica de estudantes que vão desenvolvendo o que aprenderam em sala de aula é muito bom. Com toda certeza um grande impacto social será gerado a partir deste espaço”, pontuou.

“Sabemos que a universidade pública tem muito a oferecer à sociedade. E a integração do ensino e da assistência social por meio do CER IV com certeza produzirá bons frutos tendo em vista que essa união se dá em prol do nosso paciente SUS, e o aluno que vivenciará um ambiente de prática favorável terá um ganho considerável em sua formação acadêmica e pessoal”, explicou Valderir Silva, professor do departamento de fisioterapia da UFS.

O CER IV funciona em cogestão com a Universidade Federal de Sergipe. No espaço do centro de reabilitação vão acontecer aulas para os alunos dos períodos finais de alguns cursos da área da saúde. Atualmente, são cerca de 100 alunos dos cursos de fisioterapia e fonoaudiologia em estágio supervisionado e o objetivo é que os estudantes possam experienciar suas futuras profissões em um ambiente de multicuidados, agregando conhecimentos não só na especialidade de estudo, mas de um modo global, oferecendo à sociedade profissionais mais capacitados e humanos.

Aluno do nono período de fisioterapia, Isac Rafael Silva acredita que a sua experiência no CER IV será a melhor possível.“Esse espaço já era muito aguardado por todos nós, porque o vemos como um referencial para uma nova etapa do curso de fisioterapia da UFS. Existem aqui muitos equipamentos que no nosso departamento não tinha. Aqui será possível, por exemplo, termos a prática da fisioterapia aquática com duas piscinas totalmente equipadas para o tratamento dos usuários. É um divisor de águas não só para o curso de fisioterapia mas também para toda a sociedade sergipana”.

“Estou muito ansiosa para conhecer as novas pessoas, as histórias e tudo que vivenciaremos por aqui, porque mais que um espaço de aprendizagem, este é um lugar de reabilitação de vidas. Eu espero que, como profissional, sejamos o mais humanos possível, porque receberemos pessoas com suas demandas e dotadas de histórias”, disse Edlânia Borges, aluna do curso de fonoaudiologia da UFS.

