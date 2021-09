Covid-19: Município de Aracaju inicia a vacinação de adolescentes de 17 anos e aplicação de reforço em idosos

A Prefeitura de Aracaju dará mais um salto na imunização da população contra a covid-19 e vacinará, a partir deste sábado, 11, os adolescentes de 17 anos, sem comorbidades. Nesta etapa, a administração municipal também dará início ao reforço com a terceira dose para os idosos com mais de 60 anos, que receberam a D2 até 31 de março. Serão disponibilizados oitos pontos, incluindo o drive-thru do Parque da Sementeira. O anúncio do novo calendário foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta sexta-feira, 10, através das suas redes sociais.

“Tenho dito e repetido: chegando a vacina, ela vai diretamente para o braço dos aracajuanos. Portanto, tenho a alegria de informar o início de uma nova fase, que é a vacinação dos adolescentes, sem comorbidades, começando pelos aracajuanos de 17 anos. Todos que estão nesta faixa etária, poderão se vacinar até o dia 17 de setembro. Além disso, vamos começar a dose de reforço para quem tem acima de 60 anos e recebeu a primeira dose até 31 de março. Também continuaremos com a repescagem para os cidadãos acima de 18 anos que ainda não se vacinaram. Estamos avançando cada vez mais, já vacinamos 88% da população acima dos 18 anos, e seguiremos neste ritmo até alcançar todos os aracajuanos”, destacou o prefeito.

De acordo com o calendário municipal, adolescentes de 17 anos poderão se vacinar de 11 a 17 de setembro. O reforço para os idosos acima de 60 anos também será disponibilizado nestes dias. A vacinação ocorrerá nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA). No fim de semana, 11 e 12, também será possível receber a primeira dose na Unidade Básica de Saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário). Já, durante a próxima semana, a vacinação também ocorrerá na Estação Cidadania (Bugio).

Além destes pontos, a vacina também será disponibilizada no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h. Para o local, é preciso ter cadastro no portal “VacinAju” e código de autorização liberado. Já para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Repescagem

Além disso, nesta fase a Prefeitura dará continuidade à repescagem para a população acima de 18 anos que ainda não recebeu a primeira dose da vacina. Para esse público, o imunizante estará disponível, exclusivamente, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, das 8h às 16h.

Até o momento, a capital sergipana imunizou 456.389 pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que equivale a 68,63% da população geral. Já quando se considera a população acima dos 18 anos, já são 88,6% dos aracajuanos imunizados com a primeira dose. Com a segunda dose ou dose única, o município alcançou 214.099 pessoas.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA