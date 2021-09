Diretora do Hospital de Laranjeiras esclarece dúvidas aos vereadores

Em sessão presidida pelo vice-presidente da Câmara, Adriano Carvalho e a convite do vereador José Carlos Sizino Franco (JJ), a diretora do Hospital São João de Deus, Kariny Pinheiro compareceu nesta quinta-feira, 09, à casa legislativa e esclareceu as dúvidas dos vereadores a respeito do funcionamento da unidade de saúde, que passou a ser administrada em maio passado pelo Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória (ISNV).

A intenção dos representantes do legislativo e da gestora do hospital, com essa visita à Câmara é dialogar e, assim, melhorar o atendimento dos pacientes na unidade, além de torná-lo mais humanizado. O assunto é de interesse de todos os laranjeirenses. Por este motivo, todos os vereadores fizeram perguntas, que também são as dúvidas do povo.

O vice-presidente da Câmara, Adriano Carvalho, agradeceu à Kariny Pinheiro por colaborar com o debate. “Esta casa promove debates importantes e hoje, sem dúvida, foi um dia especial, em que, esclarecemos todas as dúvidas que chegam do povo para cada um de nós. O diálogo será mantido sempre, já que queremos o melhor para os laranjeirenses”, disse Adriano.

A diretora também agradeceu e se colocou à disposição para o diálogo sempre que necessário. “A nossa intenção é sempre trazer melhorias e corrigir eventuais problemas que venham a surgir. Desde que assumimos a gestão do Hospital São João de Deus em maio deste ano, estamos melhorando o atendimento e tornando-o mais humanizado. A cada dia, a pretensão é melhorar muito mais”, ressaltou Kariny Pinheiro.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.