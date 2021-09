Eduardo Lima marca presença no ato de assinatura  para repasse de R$ 200 mil a clubes

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve marcando presença nesta quinta-feira, 9, na solenidade em que o prefeito Edvaldo Nogueira assinou o Termo de Fomento que garantirá o repasse da quantia de R$ 200 mil para os clubes, Sergipe e Confiança. O valor será dividido e cada clube receberá em uma única parcela R$ 100 mil que serão pagos através da Federação Sergipana de Futebol.

A prefeitura de Aracaju buscou manter o repasse como uma forma de ajudar os times e suas equipes a enfrentar as dificuldades atuais causadas devido a pandemia, uma vez que os jogos estão ocorrendo sem a presença das torcidas e consequentemente sem arrecadação de renda pela venda dos ingressos, o que torna a vida financeira dos clubes ainda mais complicada. A renovação do convênio neste momento é um caminho para o incentivo do esporte, geração de novos empregos e crescimento dos clubes.

“Acho muito importante esse esforço do prefeito Edvaldo Nogueira de mostrar sua preocupação e responsabilidade com a situação das equipes dos times da nossa capital. A renovação do convênio é uma prova de que o poder público está debruçado em oferecer qualidade de vida aos cidadãos aracajuanos em todas as áreas.

Como agentes políticos sabemos o quanto é necessário para saúde física e mental das pessoas ofertar o entretenimento, o esporte, o lazer e também garantir o sustento dos profissionais que se dedicam a estas atividades. O resultado desse esforço é ver a alegria que todo este conjunto traz para vida daqueles que são amantes do futebol” destacou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria