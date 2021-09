FOTO É COMENTADA NOS GRUPOS E SUGERE DEFINIÇÃO POLÍTICA

A foto acima é significativa. Nela dá para se perceber, com nitidez, que estão os candidatos a governador e a senador de Sergipe no pleito de 2022, indicados pela maioria da base aliada e consolidados pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

Trata-se de uma foto captada durante almoço na Fazenda Cajueiro, de Luis Mitidieri, em Nossa Senhora das Dores, já classificada como “almoço de gerações”. Depois de pauta no Sertão – em Nossa Senhora da Glória – o governador Belivaldo Chagas foi convidado para o almoço na fazenda.

Um “buffet en Petit Comité” reuniu o conselheiro Ulices Andrade, o filho deputado Jefferson Andrade (PSD), o anfitrião, Luis Mitidieri (PSD), o filho Fábio Mitidieri (PSD), o governador Belivaldo Chagas (PSD), o ex-deputado federal André Moura e o pai, ex-um pouco de tudo, Reinaldo Moura.

Foi um encontro animado e conversou-se de tudo, inclusive política, em que o peito de 2022 foi destaque passageiro, principalmente sobre candidatura. Todos muito tranquilos, inclusive o conselheiro Ulices Andrade, que tem um nome citado como pré-candidato, mas apoia o que for escolhido.

A foto circulou nos grupos com vários comentários, inclusive de que o candidato do bloco seria do PSD. Ninguém contestou…