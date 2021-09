Governo paga parcela de setembro do Cartão Mais Inclusão a cerca de 20 mil famílias

Somente nesta parcela, mais de R$ 2,3 milhões foram creditados nos cartões CMAIS de cerca de 20 mil beneficiários, em parcelas de até R$ 200, pagas pelo Governo de Sergipe através da Seias

A partir desta sexta-feira (10), as famílias sergipanas beneficiárias do Cartão Mais Inclusão – Cmais já podem utilizar o benefício equivalente ao mês de setembro para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos credenciados à rede Banese. Somente nesta parcela, mais de R$ 2,3 milhões foram creditados nos cartões Cmais de cerca de 20 mil beneficiários, em parcelas de até R$ 200, pagas pelo Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias).

A coordenadora do programa de transferência de renda Cmais, Kátia Ferreira, destaca os diversos objetivos do programa. “Além do fortalecimento do comércio local, o programa proporciona a segurança alimentar e nutricional para as famílias sergipanas que vivem em situação de extrema pobreza, principalmente no contexto de crise sanitária em que vivemos. Importante enfatizar que essas famílias são acompanhadas pela rede socioassistencial dos municípios, que são parceiros importantes na operacionalização do programa”.

Do total de famílias beneficiadas, aproximadamente 6 mil fazem parte do grupo permanente e cerca de 14 mil recebem o CMais Apoio Emergencial. Pagos mensalmente, os benefícios distribuídos através do CMAIS são custeados com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep, e podem ser utilizados exclusivamente para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos da rede credenciada Banese.

O CMais foi criado para combater a insegurança alimentar junto à população que se encontra na extrema pobreza e pobreza, e consiste no pagamento de parcelas entre R$ 100 e R$ 200 a beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal. O Governo de Sergipe já investiu cerca de R$ 39 milhões no Programa, que está em vigor desde o início da pandemia, em abril de 2020. Informações sobre o programa estão disponíveis através dos telefones (79) 3179-4898 e (79) 99191-6032, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h.