Grito dos Excluídos em Lagarto e Itabaiana será neste sábado, 11 de setembro

As cidades de Itabaiana e de Lagarto, neste sábado, dia 11 de setembro, vão construir o protesto do Grito dos Excluídos no turno da manhã.

O professor Belizário Júnior, do município de Lagarto, fez um vídeo e publicou nas redes sociais para convidar a população a participar (acesse o link e confira). No 27º Grito dos Excluídos, realizado em Aracaju, no Bairro Santa Maria, Belizário manifestou sua revolta contra o governo Bolsonaro.

“Chega deste genocida que só pensa em enriquecer os grandes latifundiários do Brasil, em enriquecer quem já é rico. Não existe um programa de moradia popular que este governo tenha feito para ajudar a população que não tem casa, mas hoje há financiamento em juros baixos, quase zero, para grandes mansões, assim como os filhos de Bolsonaro estão comprando, tudo custeado com dinheiro público, mansões de R$ 6 R$ milhões, o que financiaria todo um conjunto habitacional para muitas e muitas famílias”, denunciou Belizário.

Vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), Ivônia Ferreira alertou que os ataques do governo Bolsonaro contra a população e contra a democracia são diários, por isso é preciso que todo o País se levante pelo Fora Bolsonaro.

Em Itabaiana, a concentração será na Pça General João Pessoa (Pça do Banese), a partir das 8h da manhã. No mesmo horário, em Lagarto, o protesto será em frente ao Mercado José Correia Sobrinho.

por: Iracema Corso