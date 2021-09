João Daniel: demissão de Christian não afasta PT da base aliada e espera indicação do candidato a governador pela maioria

O presidente regional do PT deixou claro, entretanto, que em caso de não ser o senador Rogério Carvalho o escolhido, o partido vai se reunir com lideranças para avaliar o qual a decisão a tomar. Não falou que o PT lançaria o nome de Rogério mesmo não sendo o indicado, mas essa possibilidade é real pelos contatos e ações do senador como candidato a governador em 2022.

Deputado João Daniel acrescentou que o senador Rogério Carvalho está tranquilo e continua aguardando uma decisão da base. Sobre a exoneração do presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, disse que o partido não se abalou, mas admite que “fica chato por ter sido uma indicação PT através do senador”.

– Acho que não tem nada nada a ver a decisão do governador com relação ao Ipesaúde, até porque acho que o governador não seria pequeno ao ponto de que qualquer relação do senador Rogério Carvalho, com alguém que não é seu aliado, tomaria uma decisão. Acredito que tenha sido por outros motivos”, conclui João Daniel.