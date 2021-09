Medalhas do centenário do CBM de Sergipe são entregues a bombeiros

A biblioteca Epiphânio Dória, em Aracaju, foi palco da entrega de medalhas comemorativas pelo centenário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) a integrantes da corporação, na manhã desta sexta-feira (10). A medalha foi criada por meio do Decreto Estadual nº 40.917 e visa homenagear instituições e personalidades, entre civis e militares, pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros e à sociedade.

“O objetivo desta medalha é celebrar e registrar esse momento tão significativo na história da corporação, por meio de um símbolo que imortalize todo o orgulho da família bombeiro militar pelos 100 anos a serviço da sociedade sergipana”, afirmou o comandante-geral, coronel Alexandre José.

Entre os agraciados, estiveram ex-comandantes do Corpo de Bombeiros. “Cada um dos senhores contribuiu de maneira significativa para que a corporação tenha chegado nesse patamar que estamos hoje. Foram muito desafios vividos e obstáculos ultrapassados. Nossa gratidão e continência respeitosa de maneira individual aos senhores”, afirmou o comandante.

Os homenageados receberam ainda o livro que conta a história do centenário da corporação. “Quero registrar o nosso agradecimento à toda equipe que participou dessa belíssima obra. À tenente-coronel Maria Souza, que liderou a comissão. Todos os colaboradores, incluindo um artista da casa, o sargento Fabiano Fernandes, responsável pela elaboração de todas as artes da corporação”, apontou o coronel Alexandre.

O ex-comandante, coronel da reserva remunerada Carlos Magno de Oliveira falou sobre a importância da honraria. “É importante porque é um reconhecimento do que nós vivemos como comandante. Todos nós, ex-comandantes, tivemos o trabalho de fazer com que a instituição chegasse onde ela está hoje, cada um colocando um tijolinho de cada vez”, afirmou.

Fonte: ASCOM CBM/SE