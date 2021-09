Meteorologia: instabilidade climática pode trazer chuvas para o Estado a partir deste domingo

O Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe prevê, para este final de semana, instabilidade no tempo. Para esta sexta-feira, 10, espera-se tempo parcialmente nublado durante a manhã e noite, já à tarde o tempo ficará aberto ao longo de todas as regiões sergipanas.

“No final de semana, principalmente a partir do domingo, aumentam as instabilidades, se concentrando na região do Alto Sertão e as chuvas devem aumentar ao longo do período até 22 de setembro”, indica Overland.

Para amanhã, 11, espera-se tempo predominantemente limpo durante a manhã e tarde; já à noite espera-se tempo nublado ao longo de todas as mesorregiões sergipanas. No domingo 12, o tempo ficará chuvoso durante a manhã em todo o estado. Para o Agreste e Sertão, à tarde e à noite, espera-se tempo nublado.

O meteorologista informa ainda que a próxima segunda-feira, 13, deve ser de tempo nublado durante todo o período e ao longo de todos os territórios sergipanos. Já na terça-feira, 14, espera-se tempo nublado durante toda manhã e noite ao longo de todas as mesorregiões sergipanas; à tarde espera-se tempo parcialmente nublado.

Informações e foto ASN