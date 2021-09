Município de Aracaju já vacinou mais de 456 mil pessoas contra covid-19

Nesta quinta-feira (09), a Prefeitura de Aracaju vacinou mais 2.891 aracajuanos, sendo 216 adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente, entre 12 e 17 anos, público prioritário neste momento, e 2.675 pessoas que precisavam tomar a segunda dose da AstraZeneca até o dia 13 de setembro e da Pfizer até o dia 16 de setembro, inseridas na antecipação vacinal.

Com isso, Aracaju chegou à marca de 456.389 pessoas vacinadas, o equivalente a 80,08% da população geral. Para se vacinarem, os adolescentes acompanhados dos responsáveis devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome dos pais e relatório médico que ateste a comorbidade.

Segunda dose

Na Unit também esta sendo aplicada a segunda dose da Pfizer para quem precisa receber este imunizante até 16 de setembro. “Concluo meu esquema vacinal com a sensação de dever cumprido. A vacina é necessária e quanto mais pessoas se vacinarem, mais o coletivo estará protegido”, alertou Maria Eunice Xavier.

Continuidade do cronograma

A vacinação de adolescentes com comorbidades e deficiência permanente segue até sexta-feira, dia 10.

Os pontos de vacinação da capital, são: Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha (Robalo), os shoppings Riomar (Coroa do Meio) e Aracaju Parque Shopping (Industrial), as universidades Tiradentes (Augusto Franco) e Uninassau (avenida Augusto Franco) e o auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), das 8h às 16h, e no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, mediante apresentação do código autorizativo após cadastro no VacinAju.

Antecipação

Os pontos para antecipação da segunda dose de AstraZeneca são: UBSs Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h. Devem procurar os pontos quem precisa receber a segunda dose até 13 de setembro.

Já os pontos de antecipação da dose de reforço da Pfizer para quem tem que receber vacina até 16 de setembro são o Externato São Francisco (Suíssa), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Universidade Tiradentes (Farolândia), Uninassau (avenida Augusto Franco) e UBS Santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h, além dos drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h.

Para ser vacinado basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada.

Foto: Ascom/SMS