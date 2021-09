Nitinho pede colocação displays e informações turísticas nas praias

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), vereador Nitinho Vitale (PSD), foi recebido na manha desta quinta-feira (09), no gabinete do Secretário Estadual de Turismo, Sales Neto.

O parlamentar compareceu para solicitar a identificação de cada praia da região da Aruana com displays contendo informações turísticas de cada uma.

O vereador foi ao gabinete junto a um morador do bairro Aruana, Franklin, para pleitear a colocação de displays em cada praia da região com informações turísticas próprias de cada uma, com o intuito de preparar aquela área para receber ainda melhor o turista que visitar a parte litorânea da cidade.

por Agência Câmara Aracaju