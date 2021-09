Prefeitura anuncia nova antecipação do calendário vacinal contra covid em Aracaju

A partir deste sábado, dia 11, as pessoas que tomaram a primeira dose (D1) das vacinas Pfizer e AstraZeneca poderão antecipar a segunda (D2). A ação da Prefeitura de Aracaju objetiva melhor distribuir o fluxo de pessoas, a fim de evitar aglomerações nos pontos de vacinação, e concluir o esquema vacinal de parte da população.

As 12 mil pessoas que precisam tomar a vacina da Pfizer até o dia 18 de setembro, já podem tomar a D2 nos seguintes pontos: Igreja Universal (ao lado do terminal do D.I.A.); Universidades Tiradentes (Unit) e Maurício de Nassau (Uninassau); Estação Cidadania (Bugio); Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Santa Teresinha (Robalo) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e nos drive-thrus do Parque da Sementeira (Farolândia) e do 28º Batalhão de Caçadores (18 do Forte).

É preciso prestar atenção a algumas particularidades nos dias e horários. Todos os pontos funcionarão das 8h às 16h, com exceção dos drive-thrus, que funcionam uma hora a mais, das 8h às 17h. Além disso, a UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário) só estará aberta para aplicação de D2 da Pfizer neste sábado e domingo, dias 11 e 12, e a Estação Cidadania (Bugio) somente de segunda a sexta-feira, de 13 a 17 de setembro.

As 22 mil pessoas que tomariam a D2 da AstraZeneca até o dia 22 de setembro, poderão procurar os seguintes pontos: UBSs Augusto Franco, Roberto Paixão (17 de Março), Cândida Alves (Industrial) e Marx de Carvalho (Ponto Novo); Igreja Universal (ao lado do terminal do D.I.A.); Universidade Tiradentes (Unit); Externato São Francisco (Suíssa) e nos drives do Parque da Sementeira (Farolândia) e do Quartel do 28 BC (18 do Forte).

Para esse público, também há particularidades nos dias e horários. Todos os pontos funcionarão das 8h às 16h, com exceção dos drive-thrus, que funcionam das 8h às 17h. E a UBS Roberto Paixão (17 de Março) só estará aberta para aplicação de D2 da AstraZeneca de segunda a sexta-feira, de 13 a 17 de setembro.

Para completar o esquema vacinal com a dose de reforço o público em geral deve apresentar cartão de vacinação (obrigatório), documento com foto e comprovante de residência. Não é necessário código para segunda dose nos postos volantes.

CoronaVac

A segunda dose de coronavac continua sendo administrada no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h.