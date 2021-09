Prefeitura de Barra dos Coqueiros promove feirinha de artesanato

A Feirinha de Artesanato promovida pela Prefeitura de Barra dos Coqueiros terá exposição de produtos criados por artesãos barracoqueireses. Além disso, haverá espaço para a gastronomia local. A programação acontece nos dias 10, 11 e 12 de setembro, das 14h até as 22h, na Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico. A entrada é gratuita. “A Feirinha terá a participação de mais de 20 artesãos que trabalham com as mais diversas técnicas: como crochê, renda de filé, ponto cruz e bordado, patchwork, biojoias, amigurumi, mandalas e reciclados”, relata o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

Durante esses três dias o evento proporcionará aos visitantes diversas atrações culturais, com a presença de grupos folclóricos e de cantores da terra. Na sexta-feira, 10, se apresentam na Feira: Xingueu do Forró, o Trio Luar da Ilha e o grupo de Samba de coco de Barra dos Coqueiros. No sábado, 11, a partir das 19h tem o show da cantora de Gabrielle Dias e no domingo, 12, é a vez da apresentação de Emerson Marx (voz e teclado).

Para que o evento seja um sucesso a Prefeitura Municipal seguiu todas as normas sanitárias. O acesso só será permitido somente com o uso de máscara. “A Feirinha vai impulsionar as vendas dos nossos artesãos. O objetivo da Prefeitura Municipal é divulgar o trabalho dos barracoqueirenses, valorizar nossa cultura e arte e assim gerar emprego e renda. E mais, fomentar o turismo local”, enfatiza o prefeito Alberto Macedo. A Feirinha de Artesanato também ocorrerá nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Fonte e foto assessoria