Salgado é contemplado com Programa de Aquisição de Alimentos

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é a mais nova conquista da atual gestão de Salgado. A Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início nesta quinta-feira, 09 de setembro, à entrega de kits com alimentos oriundos da Agricultura Familiar salgadense às pessoas em situação de insuficiência alimentar e nutricional.

Graças aos esforços da presente administração, Salgado vai na contramão da crise, supera dificuldades e coloca comida na mesa dos mais carentes. Cada kit é composto por dez itens, sendo hortaliças, raízes, frutas, verduras e legumes. No primeiro dia de distribuição, os moradores da cidade foram beneficiados, isto é, residentes do bairro Flora Batista e Conjunto Manoel Marinho Barbosa.

Com a ação, a Prefeitura também fortalece a economia local. Pois o principal objetivo do PAA é, não somente garantir o necessário alimento a quem não tem condições de comprá-lo em tempos tão difíceis, mas também incentivar a Agricultura Familiar e impulsionar o escoamento agrícola local. Assim, os alimentos produzidos no município e que antes eram vendidos para fora, ficam na mesa dos salgadenses e seus produtores garantem a renda.

Ascom – Prefeitura de Salgado