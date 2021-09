Sobre mudança no Ipês, Belivaldo Chagas diz que o déficit é de aproximadamente R$ 50 milhões

O governador Belivaldo Chagas (PSD), após anunciar o nome de Manuel Dernival Santos Neto como Secretário de Estado da Administração, disse que as mudanças foram técnicas, assim como fez no Ipesaúde, com George Trindade.

Sobre as nomeações feitas, Belivaldo disse que “as dificuldades do governo do Estado quem entende sou eu”, ao afirmar que a mudança foi feita para regularizar o déficit que hoje é de aproximadamente R$ 50 milhões.

Sobre o Partido dos Trabalhadores, Belivaldo disse que o PT “ainda tem muitos cargos no governo”, afirmando que “eu não vou colocar ninguém para fora de lugar nenhum, quem tiver incomodado que se mude”.

Embora o PT tenha perdido o comando do Ipêsaúde, o partido continua no bloco governista, explicou o governador.

Com informações da Fan