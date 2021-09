Suspeito de matar jovem em quarto de motel em Maruim se apresenta à polícia

O Homem suspeito de matar a ex-namorada de 19 anos dentro de um motel na cidade de Maruim se apresentou à Polícia na noite desta quinta-feira (09), na Delegacia de Maruim, mas não foi preso.

Ele foi até a delegacia com um advogado, prestou depoimento e confirmou que estava no quarto do estabelecimento.

As informações são de que familiares disseram que ele é o ex-namorado da vítima, que estava fazendo ameaças por não aceitar o fim do relacionamento.

A Polícia Civil informa que a apresentação do indiciado não impede a eventual decretação de prisão no curso do inquérito, que tem o prazo de 30 dias para ser concluído.