TRT20 recebe certificado pelo apoio à Campanha Destinar

O Governo de Sergipe, por meio da Vice-Governadoria, a Receita Federal em Sergipe e o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe encaminharam ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) certificado de reconhecimento pelo apoio dado à Campanha Destinar 2021.

Em ofício enviado à Presidência do Tribunal, a Vice-Governadora do Estado de Sergipe, Eliane Aquino, agradeceu o apoio do TRT20 para que fosse atingido um novo recorde das destinações de parte do Imposto de Renda dos contribuintes pessoa física para os Fundos dos Direitos das Crianças, dos Adolescentes e dos Idosos em Sergipe.

Dessa forma, colabora-se para uma sociedade mais justa, fortalecendo a captação de recursos que possibilitem, via Fundos, a realização de projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos.