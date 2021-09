Equipe multidisciplinar promove banho de sol, carinho e humanização

Uma manhã especial foi proporcionada para alguns pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), com suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19 e em condições clínicas para sair do leito. Com todo o cuidado da equipe multidisciplinar, esses pacientes foram levados para um banho de sol, uma ação de humanização que começou a ser adotada no hospital com o objetivo de contribuir para o bem-estar físico e mental, auxiliando no processo de recuperação dos pacientes.

“O sorriso do paciente é recompensador, são pacientes internados há mais de dois meses e a sensação de ver a luz do dia e de ter o vento tocando o rosto é motivo de muita alegria. O passeio é breve e limitado a um espaço aberto no terraço do hospital, algo simples, mas acreditamos que são as pequenas ações que fazem toda a diferença entre o estar doente e estar vivo”, declarou a gerente da UTI II, Lucyane Amâncio.

A gratidão pela vida e por toda jornada deve ser apreciada plenamente. O banho de sol, além de garantir reposição de vitamina D, auxilia na manutenção do metabolismo e do sistema imunológico. Respeitar a história de cada paciente, entender o momento pelo qual está passando, de adoecimento, e que se trata de uma situação difícil para ele fazem parte do trabalho de acolhimento realizado pelos profissionais médicos, enfermeiros, psicólogo e equipe técnica em enfermagem.

“Nossa função aqui não é apenas tratar a doença, é multiplicar carinho, transformar a dor em sorriso e gratidão. Vale ressaltar que medidas de biossegurança são tomadas para que não possa levar risco para ninguém. Essa programação tem área reservada”, pontuou, Lucyane Amâncio.

