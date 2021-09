Aracaju vacinou mais 2.184 pessoas contra covid nesta sexta-feira, 10

Seguindo com o cronograma da campanha municipal de vacinação, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou mais 2.194 aracajuanos nesta sexta-feira, 10. Com isso, Aracaju chegou à marca de 456.595 pessoas vacinadas, o equivalente a 68,67% da população geral.

No balanço do dia, 206 adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente, entre 12 e 17 anos, público prioritário neste momento, receberam a primeira dose e 1.978 pessoas completaram seu esquema vacinal com a segunda dose.

Para se vacinarem, os adolescentes acompanhados dos responsáveis devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome dos pais e relatório médico que ateste a comorbidade.

Foi este o processo realizado pelo servidor público Gilmar Alves, 49 anos, pai da Elaine Camile, 15 anos, e Nicolas Rauan, 13 anos, que receberam a primeira dose da vacina no auditório anexo À Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos.

“É um momento muito especial porque na minha família todos os adultos já tomaram a primeira e a segunda doses, então só faltava essa faixa etária. É muito importante também pois eles vão voltar às aulas e com a vacinação esse processo fica mais seguro, me sinto mais aliviado, tranquilo”, explica Gilmar.

O vendedor de eletrodomésticos José Benedito Costa, 48 anos, imunizou-se com a segunda dose, também no Siqueira Campos, e ressalta a necessidade de todas as pessoas se empenharem para que a campanha de vacinação continue avançando.

“Receber a vacina é muito importante para mim e para quem está próximo, como no trabalho e na minha família. Me sinto protegido com a campanha avançando. Espero que a população se conscientize e venha tomar a vacina no prazo correto para que a gente possa deixar a pandemia para trás”, diz.

A doméstica Maria Pereira, 57 anos, por sua vez, foi vacinada com a segunda dose na Unidade Básica de Saúde (UBS) Cândida Alves, no bairro Santo Antônio.

“É bom se vacinar, a gente convive com mais tranquilidade com as pessoas, principalmente com as da terceira idade. Eu tomei a primeira dose e agora estou tomando a segunda, assim que eu vi que podia, e agradeço à Prefeitura”, diz.

O motorista Wellington Carvalho, 54 anos, recebeu a segunda dose também na UBS Cândida Alves, e já consegue ver uma perspectiva de saída da crise sanitária. “A gente precisa estar imunizado para tudo ficar ok, né? Todo mundo fazendo sua parte nós conseguimos caminhar, voltar a nossa vida normal”, ressalta.

Novo calendário

A Prefeitura de Aracaju dará mais um salto na imunização da população contra a covid-19 e vacinará, a partir deste sábado, 11, os adolescentes de 17 anos, sem comorbidades. Nesta etapa, a administração municipal também dará início ao reforço com a terceira dose para os idosos com mais de 60 anos, que receberam a D2 até 31 de março.

Serão disponibilizados oito pontos, incluindo o drive-thru do Parque da Sementeira. O anúncio do novo calendário foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta sexta-feira, 10, através das suas redes sociais.

De acordo com o calendário municipal, adolescentes de 17 anos poderão se vacinar de 11 a 17 de setembro. O reforço para os idosos acima de 60 anos também será disponibilizado nestes dias. A vacinação ocorrerá nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA). No fim de semana, 11 e 12, também será possível receber a primeira dose na Unidade Básica de Saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário). Já, durante a próxima semana, a vacinação também ocorrerá na Estação Cidadania (Bugio).

Além destes pontos, a vacina também será disponibilizada no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h. Para o local, é preciso ter cadastro no portal “VacinAju” e código de autorização liberado. Já para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Repescagem

Além disso, nesta fase a Prefeitura dará continuidade à repescagem para a população acima de 18 anos que ainda não recebeu a primeira dose da vacina. Para esse público, o imunizante estará disponível, exclusivamente, no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, das 8h às 16h.

