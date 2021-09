Energisa apoia projeto socioambiental que gera renda em Riachuelo

Construir barracas para serem utilizadas por agricultores familiares em feiras livres é o objetivo da parceria firmada entre a Energisa Sergipe e a Prefeitura Municipal de Riachuelo. As barracas estão sendo construídas com madeiras doados pela Energisa.

Diariamente são acumuladas madeiras geradas de embalagens de materiais elétricos como cabos e transformadores. Os equipamentos são embalados para proteção dos equipamentos. A Energisa já realiza a doação dos resíduos gerados para instituições de reciclagem e firmou parceria com a Secretaria de Agricultura do município de Riachuelo para a doação de paletes e bobinas.

“Sempre fizemos doação do material gerado no almoxarifado. As madeiras são geradas a partir das embalagens de materiais elétricos. Tudo vem protegido por madeiras. O carretel de bobina é utilizado como mesas e os paletes também são doados. Um material que estava aqui parado e tem um destino que vai gerar renda”, explica o coordenador do almoxarifado, Anderlan Santana.

O secretário de Desenvolvimento Agrário e Rural da Prefeitura de Riachuelo, Paulo Cerqueira, explica que o projeto foi criado pela prefeitura com objetivo de gerar renda para os agricultores familiares de Riachuelo. Ele destaca a importância de parceiros para dar continuidade ao projeto.

“A importância da Energisa e das instituições parcerias é esse apoio com a doação de material. A parceria vem gerar renda, pois são pessoas que são da agricultura familiar e precisam de alternativas. Precisamos de parceiros para implantar essas barracas para mais famílias”, pontua Paulo.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas