Foragido de SP, investigado por feminicídio na capital paulista é preso na casa do pai em Boquim

Na manhã dessa sexta-feira (10), policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/6º BPM) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Roberto Santos Ferreira, de 34 anos, em Boquim. Ele é o principal suspeito no caso da morte da sua ex-companheira, ocorrida na cidade de São Paulo, e estava foragido.

De acordo com as investigações, Roberto é apontado como sendo responsável por asfixiar sua ex-companheira na capital paulista após eles terem discutido. O desentendimento teria decorrido pelo fato do homem ter vendido o celular da vítima, com o objetivo de usar o dinheiro da venda para comprar drogas.

O caso chegou a ser noticiado em rede nacional e chamou a atenção das autoridades pela naturalidade com que Roberto teria conversado com a filha da vítima após supostamente ter matado sua mãe. Rosemeire Andrade de Jesus, de 47 anos, foi encontrada na residência em que, há pouco mais de um mês, havia se mudado da Bahia.

Segundo informações da capitã Márcia, comandante da 2ª Cia/6º BPM, a unidade sergipana teria recebido a denúncia de que o foragido estava na cidade, abrigado na casa do pai. Consultado o Sistema Integrado de Segurança Pública, foi constatado um mandado de prisão preventiva em aberto contra Roberto, expedido pela comarca de São Paulo.

Quando os policiais chegaram no local, o pai do suspeito autorizou a entrada da equipe, que foi até o quarto do investigado. Roberto estava dormindo quando foi abordado pela polícia, não esboçando reação e confessando o crime. Ele foi imediamente conduzido à delegacia do município e se encontra à disposição da Justiça.

