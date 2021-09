Hospital Nossa Senhora da Conceição retoma realização de cirurgias eletivas

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, retornou nesta quinta-feira (9) com as cirurgias eletivas na unidade de saúde, após alguns meses de suspensão devido à pressão assistencial causada pela pandemia da Covid-19.

O retorno das cirurgias ocorreu após a diminuição dos casos de Covid-19 no Estado, com negociações entre o HNSC e a Secretaria de Estado da Saúde (SES). “Reduzimos os números de leitos de UTI Covid e retomamos ontem as cirurgias eletivas e ambulatoriais, seguindo todos os protocolos de segurança do paciente contra a Covid-19”, destacou a diretoria da unidade.

Desde junho de 2020, o HNSC funcionou na região Centro-Sul como o principal centro de acolhimento de infectados por Covid-19 no Estado, sendo ativado em virtude da pandemia.

ASCOM- Hospital Nossa Senhora da Conceição