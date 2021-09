Ordens de serviço de obras em rodovias no Sertão são autorizadas

Nesta sexta-feira (10), o deputado Luciano Bispo (MDB), participou da solenidade de assinaturas de Ordens de Serviço para melhorias em revestimento primário da Rodovia SE-175, trecho entre Nossa Senhora da Glória à Gararu e para duplicação da Rodovia SE-175, trecho da fábrica de laticínios Natville à sede de Nossa Senhora da Glória. A obra foi autorizada pelo governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas. Os deputados Luciano Pimentel (Sem Partido), Janier Mota (PL), Zezinho Sobral (PODEMOS), Jeferson Andrade (PSD), Jairo de Glória (Republicanos) e Maísa Mitidieri (PSD), participaram das solenidades.

Em seguida, acompanhando a comitiva do governador, os deputados participaram da inauguração da reforma e ampliação do Centro de Excelência 28 de Janeiro, situado no município de Monte Alegre. A unidade escolar possui 564 alunos matriculados.

As obras de modernização e ampliação do Centro de Excelência 28 de Janeiro atendem uma reivindicação antiga da comunidade escolar, por ser uma unidade de ensino de tradição do município. Ao todo, são 58 centros de excelência dessa modalidade em 38 municípios sergipanos, compondo um leque de opções para que os alunos fiquem por mais tempo no turno e contraturno escolar com qualidade, ou seja, de forma integral

Na ocasião da entrega das obras, o governador Belivaldo Chagas contou que vem se esforçando para atender as necessidade do Estado, apesar do enfrentamento da pandemia. Segundo ele, para a realização das obras, o governo tem buscando recursos de várias fontes.

“A gente tem se esforçado. Para algumas obras a gente foi buscar recursos do Governo Federal, reforço de Emenda, recurso de empréstimo, e outras mais a gente foi também conseguimos fazer com recursos do Tesouro. Hoje no município de Glória autorizamos duas ordens de serviços, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 6.200.000, recursos exclusivo do tesouro do Estado. Isso é fruto do trabalho de nossa equipe. E aqui em Monte Alegre a gente chega feliz, alegre e satisfeito; servidores do Estado recebendo em dia, servidores da Educação antes do demais a receber seu salário em dia. A gente não atrasa, paga 13º; condições técnicas e pedagógicas têm sido dadas. Tudo isso para que fosse melhorado a qualidade do ensino”, expôs o governador.

Para o presidente da Alese, Luciano Bispo, a entrega das obras é um cumprimento de meta do governador Belivaldo Chagas. “É como Belivaldo disse: ele chegou para resolver. Se não vai resolver tudo, está resolvendo muita coisa no Estado de Sergipe. Primeiro a questão salarial, segundo a convocação de homens para trabalhar na polícia. A questão das estradas que é uma coisa que machuca muito a gente, a ideia que é fazer 800 quilômetros está caminhando muito bem. Então nós temos só notícias boas para o povo sergipano. Continuar acreditando no trabalho do nosso governador, porque é aquilo que ele disse, que vai trazer melhorias para o nosso povo”, declara o deputado.

Presidente da Alese assina como testemunha de autorização de Ordem de Serviço para rodovia do Sertão

Bispo também comentou sobre a entrega do Centro de Excelência para a comunidade do sertão de Monte Alegre e adjacências. “É uma escola belíssima, ela foi totalmente reformada, ampliada, com uma quadra para que os alunos possam fazer exercícios, cuidar da parte física, e salas adequadas para a educação. Então nós ficamos felizes, porque Monte Alegre recebe uma senhora escola e os alunos terão uma condição de vir aqui e estudar muito bem. São salas com ar condicionado e isso não é vaidade nem orgulho, isso é necessidade, e a gente só tem que dizer: Governador, parabéns! Continue assim trabalhando pelo povo de Sergipe”, comemora o presidente da Alese.

Deputados

Para o deputado Zezinho Sobral a Ordem de Serviço para as rodovias fortalecerá a rota do leite e o acesso tranquilo dos alunos para a Universidade Federal do Sertão.

“O governo tem o Pró-Rodovias que é essa ação que presenciamos agora. O governo tem a orla da capital sendo investida, a orla sul, fortalecendo o turismo. O governo tem na área de saúde a abertura do CR-4, que é um centro de referência, e também daqui a pouco a abertura do Hospital da Criança, e mostra uma ação contundente, efetiva e importante na área da educação, reformando as escolas, aparelhando as escolas, dando condições de que o nosso alunado, de todo o Estado de Sergipe, que também envolve o Sertão, mas de outras regiões, possa ter acesso ao ensino de qualidade com uma estrutura digna, a uma condição de prestígio do ensino no Estado de Sergipe”, disse.

Ressalta ainda que recebeu informações que estão concluindo reformas em vários municípios, mas o Centro de Excelência entregue hoje a Monte Alegre é um diferencial. ” É uma luta, é uma defesa que a gente trava em favor desse governo que traz para a população a entrega de um serviço de educação de qualidade. Só se transforma, só se evolui, só se desenvolve com educação”, defende.

Para o deputado Jairo de Glória, a presença do Governo do Estado é importante para a Região do Sertão. “Principalmente para o Município de Glória, que é um dos municípios que mais cresce proporcionalmente no Nordeste, um município de comércio pujante, que recebe esses benefícios na data de hoje. Hoje nós temos à entrada principal da cidade, que é a entrada que vem por Itabaiana, que o governador está autorizando a duplicação dessa entrada aqui”, enfatiza, salientando demais obras.

“Também recuperará a Rodovia 175, que liga Glória à Gararu, com piçarreira, atendendo uma reivindicação antiga da população. Sabemos que há ali, hoje, é a entrada da Universidade do Sertão, a importância de fazer uma pista lá na frente. No momento é um paliativo, mas que vem com tamanha importância pra gente aqui no Estado. Além das escolas, a Escola Estadual Manoel Messias Feitosa e a escola em Moita Alegre que está sendo reinaugurada, obras bastante importantes para o nosso município aqui e para a região do Sertão”, externou Jairo.

Para a deputada Janier Mota o momento atual é de felicitação. “É uma felicidade muito grande poder compartilhar com todos este presente que o Sertão está recebendo neste momento, que eu sempre digo, eu acredito e confio em nosso governador. No início do mandato sentamos para falar a respeito dessa duplicação e ele, assim, com muita esperança, nos transmitiu aquela confiança, e graças a Deus deu tudo certo e hoje é o grande dia, da ordem de serviço, para que nossa região aqui seja agraciada com esse grande benefício, com esse empreendimento aqui para o nosso Sertão que atende a todo o Estado. É um momento de agradecimento”, declarou a deputada.

Segundo o deputado Jeferson Andrade, as obras resultarão no desenvolvimento da região e também na melhor saúde pública.

“Não só pela questão da produção mas da população. O povo vem sofrendo com a situação da rodovia. A gente sabe que não se faz obras com chuvas, o governador teve paciência e com recursos próprios agora fará melhorias necessárias nas rodovias. Moro por essa região e sabemos da realidade. A obra representará tranquilidade, segurança e mais saúde, pois se a população fica exposta, de pés descalço em uma pista sem pavimentação, e isso prejudica a saúde”, avalia.

Para a deputada Maísa Mitidieri, a entrega do Centro de Excelência é um ponto positivo para a Educação. “Realmente é uma obra importante. A educação é importante em todas as áreas. É uma satisfação muito grande estar presente nessa reinauguração. Tenho certeza que Monte Alegre ganhou com esse Centro, de ensino médio e período integral. Parabéns a todos os envolvidos, como o secretário de educação e o nosso governador, Belivaldo”, externou .

Segundo explicou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, o governador Belivaldo Chagas autoriza a execução dos serviços de revestimento primário da rodovia SE-175 e a obra de duplicação da entrada da cidade de Glória com recursos próprios do Estado.

Secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto e prefeita de Glória, Luana Oliveira, destacam importância da rodovia para o sertão.

“Ao todo, as duas obras somam 62,25 km de extensão e R$ 6.111.729,71 em investimentos. As obras estão inseridas dentro do programa Avança Sergipe, que tem como finalidade a recuperação da economia sergipana”, disse.

Para a perfeita da cidade de Glória, a duplicação favorece o potencial econômico da cidade. “A obra favorecerá o Polo Industrial da cidade e o escoamento da produção leiteira. Aqui também é a Rota do Sertão por onde passa o Turismo regional, que também será favorecido com as melhorias”, comemora Luana Michele de Oliveira Silva Cacho.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo