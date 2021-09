PM realiza reunião de mediação com ocupantes do antigo Clube da Telergipe

Nesta sexta-feira (10), no Quartel do Comando Geral, a Polícia Militar, através do Grupo de Gestão de Crises e Conflitos, se reuniu com as lideranças dos Movimentos FNL, Luta por Moradia e Montese, para dialogar sobre a Reintegração de Posse do Terreno do Antigo Clube da Telergipe.

Na oportunidade, a Capitã Belisa França, coordenadora do GGCC, sanou as principais dúvidas dos ocupantes acerca dos prazos para saída voluntária, protocolos de mediação adotados pela Polícia Militar e aspectos da decisão judicial, emanada pelo Juízo da 13ª Vara Cível do TJSE.

“A Polícia Militar busca, através do GGCC, o cumprimento pacífico das decisões judiciais de reintegração. Nosso objetivo é construir soluções alternativas, pautadas na legalidade e no respeito aos direitos e garantias fundamentais.

Na reunião de hoje, as lideranças tiraram suas dúvidas e, juntos, firmamos alguns compromissos para dar ainda mais transparência às etapas de cumprimento da Reintegração de Posse”, concluiu.

Fonte: ASCOM PM/SE