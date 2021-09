Advogado Thieryson Santos anuncia filiação ao Partido dos Trabalhadores

Silvio Santos comemorou a filiação do advogado Thieryson Santos no Partido dos Trabalhadores.

Thieryson iniciou sua militância no movimento estudantil onde foi presidente do centro acadêmico do curso de Direito da Unit. “É com especial alegria que recebi o jovem líder de Thieryson Santos como novo filiado do PT. Advogado, Thieryson iniciou sua militância no movimento estudantil onde foi presidente do centro acadêmico do curso de Direito da Unit. Filho de uma família de feirantes, o jovem Thieryson alia a sua atuação na advocacia à atividade de seus pais, exercendo forte liderança na defesa das causas dessas categorias de trabalhadores. seja bem-vindo,Thieryson. Nosso partido lhe recebe de braços abertos. À luta, companheiro”, comemorou Silvio.