Cidadania oficializa Alessandro para disputar a Presidência

Por decisão unânime da Executiva Nacional do Cidadania, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) é a partir de agora pré-candidato à presidência da República pela sigla. O senador havia colocado seu nome à disposição no dia 31/08, mas faltava um posicionamento oficial do partido.

Em seu primeiro mandato, o senador, que é delegado da Polícia Civil de Sergipe, ganhou forte projeção por sua participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. A decisão do Cidadania já vinha sendo considerada e ganhou força com o estímulo de políticos próximos e da própria família do senador.

Alessandro Vieira, que considera haver em boa parte do eleitorado um desejo de não escolher nem Jair Bolsonaro (sem partido), nem Lula (PT)* nas eleições de 2022, sustentará sua candidatura como nome para essa “terceira via”. Analistas apontam que, além do eleitorado, há um forte desejo de investidores e do mercado por um nome alternativo a esses dois extremos colocados até agora.

Ao se manifestar sobre ter seu nome na corrida presidencial, o senador tem ressaltado que essa decisão não é expressão de um desejo particular ou sonho pessoal, até por não acreditar em construções personalistas. “Não sou representado pela permanência de Bolsonaro no poder ou pelo retorno de Lula. Sei que milhões de brasileiros têm o mesmo sentimento”, acredita Vieira.

O senador foi eleito em 2018 na esteira dos movimentos que defendiam mudanças do Congresso. Ele faz parte do “Movimento Acredito e do RenovaBR”, duas iniciativas que buscam a renovação na política. Desde a campanha já marcava seu discurso pelo combate à corrupção, uma de suas principais bandeiras.