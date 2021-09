Fábio Reis entrega veículos e anuncia emendas de mais R$ 1 mi

O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) fez a entrega nesta sexta-feira (10) de dois veículos para o município de Indiaroba, ao lado do prefeito Adinaldo Nascimento e do Jorginho Araújo, e anunciou também a destinação de emendas de mais de R$ 1 milhão para a prefeitura da cidade.

“Essa parceria que temos com o prefeito Adinaldo só traz benefícios para a população de Indiaroba, que agora pode contar com mais dois automóveis na Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da Conceição, na sede do município”, destacou Fábio.

Os veículos servirão para a condução de profissionais como médicos e enfermeiros, além também de cidadãos que necessitarem de locomoção para tratamento de saúde. Já as emendas para o município totalizam R$ 1.053.062,00.

​Assessoria de Imprensa