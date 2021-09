Estado de Sergipe não registra óbitos por Covid-19 nas últimas horas

O boletim epidemiológico elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e divulgado neste último sábado, 11, mostra que não houve óbitos pela Covid-19 nas últimas horas, fazendo com que o estado permaneça com o registro de 6.003 mortes relacionadas à pandemia pelo coronavírus.

O número de casos novos chega a 18, totalizando 277.643 pessoas que testaram positivo para a doença. Os casos negativos foram 319.034, 176 aguardam resultado. O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 é de 269.434. O total de exames realizados no estado até o momento é de 634.561, os testes disponíveis são 3.108.

As últimas informações sobre a ocupações em UTIs e enfermarias nas unidades de saúde, mostram que a rede pública dispõe de 257 leitos, destes 120 são de UTI (adulto) e no momento estão ocupados 23; 7 são de UTI neonatal ou pediátrica e 1 está ocupado; 130 são leitos clínicos ou enfermaria, sendo que 23 estão ocupados atualmente, sendo assim, o total de leitos em uso no momento é de 47. Na rede particular são 100 leitos disponíveis: 29 UTI (adulto) e 9 estão em uso; 9 UTI (neonatal/pediátrica) com 1 ocupações e 62 (leito clínico ou enfermaria) sendo 12 ocupados, totalizando 22 leitos.

Vacinação

Foram 1.527.766 primeiras doses distribuídas para os municípios e 1.453.771 foram aplicadas. O quantitativo de segunda dose distribuída é de 914.366, foram aplicadas 606.539 e 39.750 doses únicas já foram entregues aos municípios, sendo que o número de imunizantes aplicados é de 39.952.