Itabaiana empata com América-RN no jogo de ida da 2ª fase

O América empatou em 1 a 1 com o Itabaiana, na tarde deste sábado (11), na Arena das Dunas. O jogo foi válido pela Série D do Campeonato Brasileiro e marcou o primeiro confronto “mata-mata” das duas equipes. A segunda partida será disputada em Sergipe. Quem vencer o jogo, por qualquer marcador, segue na competição.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 19, no Estádio Etelvino Mendonça. Como na Série D não há gol fora de casa, o confronto só será definido no tempo normal em caso de vitória. Se houver empate, a decisão pela vaga nas oitavas de final vai para os pênaltis.

No final, por tantas chances perdidas pelo time sergipano, o resultado do empate acaba sendo bom para o América.

Foto: Canindé Pereira/América-RN FC