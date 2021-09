Polícia Civil de Sergipe traz do MT preso investigado por homicídio em Carmópolis

Policiais civis da Delegacia Regional de Carmópolis recambiaram nesta sexta-feira (10) da cidade de nova Mutum, no estado do Mato Grosso, o foragido da Justiça Samuel dos Santos acusado pelo crime de homicídio que vitimou José Max Vieira de Jesus, ocorrido em 08 de agosto de 2019, no município de Carmópolis. A prisão foi realizada em 07 de maio deste ano.

De acordo com o delegado Samuel Oliveira, o suspeito foi indiciado e já é réu na ação penal que o identificou como um dos autores do homicídio. “Como apontaram as investigações e a denúncia do Ministério Público, o investigado, acompanhado de outros três indivíduos, sendo um adolescente, que estava numa bicicleta, localizaram a vítima e colocaram-na dentro de um veículo”, citou.

Ainda conforme as investigações, Samuel dos Santos não teria informado aos suspeitos onde estariam pertences que eles atribuíam como tendo sido roubados pela vítima. “Por não ter contado onde estavam os bens que seriam trocados por entorpecentes, acabou sendo ferido por um golpe de faca, tendo, em seguida, sido levado até mais outros dois indivíduos, os quais, juntamente com o adolescente infrator, motivados por dívidas de drogas contraídas pela vítima, entraram no carro e o ameaçaram com uma chave de fenda”, complementou.

Em seguida, conforme detalhou o delegado, o grupo levou a vítima para outro local, onde mataram-na com diversos golpes de faca. O investigado Samuel dos Santos será recambiado do Estado do Mato Grosso, onde foi preso, para Sergipe, onde ficará à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Samuel já foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP