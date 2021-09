Prefeitura dará continuidade à repescagem para a população acima de 18 anos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguindo com o cronograma da campanha municipal de vacinação, deu início neste sábado, 11, à imunização dos adolescentes de 17 anos, sem comorbidades, assim como ao reforço com a terceira dose para os idosos com mais de 60 anos, que receberam a D2 até 31 de março.

No balanço do dia, 2.493 aracajuanos receberam a primeira dose, 6.822 pessoas completaram seu esquema vacinal com a segunda dose e 453 idosos receberam o reforço da terceira dose.

Com isso, Aracaju chegou à marca de 459.088 pessoas vacinadas, o equivalente a 69,04%% da população geral.

Para além dos pontos de vacinação, e assim como havia feito com as demais doses, a administração municipal garantiu a terceira aos idosos institucionalizados nos asilos Rio Branco e Solar da Vovó.

Cronograma

De acordo com o calendário municipal, adolescentes de 17 anos poderão se vacinar de 11 a 17 de setembro. O reforço para os idosos acima de 60 anos também será disponibilizado nestes dias. A vacinação ocorrerá nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA). No fim de semana, 11 e 12, também será possível receber a primeira dose na Unidade Básica de Saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário). Já, durante a próxima semana, a vacinação também ocorrerá na Estação Cidadania (Bugio).

Além destes pontos, a vacina também será disponibilizada no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h. Para o local, é preciso ter cadastro no portal “VacinAju” e código de autorização liberado. Já para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Repescagem

Além disso, nesta fase a Prefeitura dará continuidade à repescagem para a população acima de 18 anos que ainda não recebeu a primeira dose da vacina. Para esse público, o imunizante estará disponível, exclusivamente, no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, das 8h às 16h.

Foto SMS