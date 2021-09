Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou uma pessoa morta na rodovia estadual SE-459, no município de Lagarto.

As informações são de que os dois veículos seguiam no sentido Itaporanga- Lagarto, quando na altura do Povoado Brasília, o acidente foi registrado.

Devido a gravidade do acidente, o Corolla foi parar em cima do Punto e o motorista não se feriu. Já o motorista do Corolla, foi socorrido mas acabou morrendo no Hospital Regional de Lagarto.