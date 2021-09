Aracaju ultrapassa marca de 460 mil pessoas vacinadas contra covid-19

Neste domingo, 12, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou mais 5.737 aracajuanos, sendo 1.242 adolescentes com 17 anos e 182 pessoas com 18+ na repescagem com a primeira dose; 4.139 pessoas que precisavam tomar a segunda dose da AstraZeneca até o dia 22 de setembro e da Pfizer até o dia 18 de setembro, inseridas na antecipação vacinal, e 174 idosos com o reforço da terceira dose, para os que receberam a D2 até 31 de março.

Com isso, Aracaju chegou à marca de 460.512 pessoas vacinadas, o equivalente a 80,80% da população geral. O adolescente Caio Leite, 17 anos, escolheu o drive-thru do Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Sementeira, para receber a primeira dose.

“A vacinação está sendo rápida e organizada. Para ter acesso ao imunizante aqui, só foi necessário me cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo. É muito importante tomar a vacina, porque nos protege e também os nossos familiares. Agora me sinto mais tranquilo. Vocês adolescentes venham se vacinar, vacinas salvam vidas”, explica.

O aposentado Armando José Portilho buscou a dose de reforço no drive da Sementeira. “Eu sou médico e já esperava a terceira dose de reforço para os idosos com mais de 60 anos. Os estudos comprovam a importância do reforço da terceira dose para mantermos os níveis de imunidade sustentáveis, ou seja, aquele nível importante para que haja uma eficácia na proteção. Os profissionais da campanha de vacinação de Aracaju estão de parabéns, tudo muito organizado”, enfatiza.

A adolescente Gabriela Freitas dias, 17 anos, escolheu receber a primeira dose do imunizante no ponto montado na Universidade Tiradentes (Unit). Ela explica que o coração agora está aliviado. “Confio na vacina e recomendo para todos, para garantimos saúde e segurança. Com o avanço da vacinação, começo a ter ainda mais esperança de dias melhores”, destaca.

A aposentada Maria Dias de Oliveira, também se vacinou na Unit. “Receber esta terceira dose é a multiplicação de esperança. Estou mais tranquila agora. Na início da pandemia perdi muitos amigos e familiares, a sensação agora é de alívio e tranquilidade”, disse.

Segunda Dose

Thiago de Andrade tomou sua segunda dose da Pfizer no Parque da Sementeira. “Foi rápido. Estou satisfeito e feliz com a finalização do meu ciclo vacinal. Todos temos que ter a consciência da importância da vacina, a proteção que ela traz não é só para pessoa, é para todo mundo que está ao redor. Mesmo com a segunda dose, precisamos seguir usando máscara, álcool em gel e o distanciamento social”, orienta.

Na UBS do Augusto Franco, José Wellington dos Santos recebeu a segunda dose da AstraZeneca. “Espero que todos tomem, pois quanto mais pessoas vacinadas, mais proteção a gente vai ter. Para quem ainda não tomou, recomendo que venham, porque é importante para a imunidade coletiva”, afirmou.

Cronograma

De acordo com o calendário municipal, adolescentes de 17 anos poderão se vacinar até o dia 17 de setembro. O reforço para os idosos acima de 60 anos também será disponibilizado até esta data. A vacinação ocorrerá nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); e Estação Cidadania (Bugio).

Além destes pontos, a vacina também será disponibilizada no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h. Para o local, é preciso ter cadastro no portal “VacinAju” e código de autorização liberado. Já para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Repescagem

Além disso, nesta fase a Prefeitura dará continuidade à repescagem para a população acima de 18 anos que ainda não recebeu a primeira dose da vacina. Para esse público, o imunizante estará disponível, exclusivamente, no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, das 8h às 16h.

D2 de AstraZeneca e da Pfizer

Nesta segunda-feira, 13, terá continuidade a antecipação de segunda dose (D2) de AstraZeneca e de Pfizer. Quem precisa receber a segunda dose da AstraZeneca até 22 de setembro, pode procurar um dos pontos de vacinação, que são: Externato São Francisco (Suíssa), Igreja Universal (Terminal Dia), Unit (Farolândia), e UBSs Roberto Paixão (17 de março), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os dois drives do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, que funciona das 8h às 17h.

A D2 de Pfizer está disponível para quem precisa receber a segunda dose até 18 de setembro nos pontos de vacinação: nos drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (das 8h às 17h), no Estação Cidadania (Bugio), Igreja Universal (Terminal Dia), Uninassau (Av. Rio de Janeiro), Unit (Farolândia) e UBS santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h. Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa que vai tomar a vacina.

D2 de CoronaVac

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas e na Unit (Farolândia), das 8h às 16h. Gestantes, puérperas e lactantes (com código) devem buscar primeira dose também no auditório.

