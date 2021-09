CPTran realiza atividades de educação para o trânsito

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), realizará, entre os dias 18 e 25 de setembro, ações de conscientização para condutores, ciclistas, pedestres e, principalmente, motociclistas, estes principais vítimas de acidentes de trânsito registrados pelo Serviço de Atendimento a Acidentes de Trânsito da CPTran. Os eventos educaticos fazem parte do calendário em alusão à Semana Nacional de Trânsito.

Dentre as atividades, serão realizadas blitz com distribuição de kits (panfletos, adesivos, máscaras, álcool em gel, dentre outros). Além disso, será realizado o concurso do primeiro personagem da “Turma da CPTran”, onde crianças de 05 a 10 anos poderão se inscrever no direct do Instagram @niorquideas, dando nome ao personagem. Os três nomes mais criativos serão publicados no feed do Instagram da CPTran (@cptran_se), e o que obtiver maior número de curtidas será o vencedor.

O resultado será realizado no dia 23 de setembro, no próprio Instagram da CPTran. Como premiação, serão distribuídos um óculos 3D e um fone de ouvido com controle remoto.

Fonte e foto CPTran