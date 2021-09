Diná Almeida consegue mais de R$ 16 milhões em obras para Tobias Barreto através de Fábio Reis

A semana da deputada estadual Diná Almeida (Podemos) começou com visitas à Feira da Banana e ao Distrito de Monte Coelhos, em Tobias Barreto, ao lado do deputado federal Fábio Reis (MDB), que aceitou seu convite para fiscalizar algumas das obras que deveriam estar em andamento, visto que as verbas foram enviadas. Com um histórico de quase R$ 16 milhões de emendas parlamentares destinadas ao município através de Fábio Reis, a deputada já conseguiu beneficiar diversas localidades como os povoados Campo Pequeno, Saquinho, Samambaia e a própria sede.

A Feira da Banana, por exemplo, recebeu verba para pavimentação de mais de cinco mil metros quadrados. “Desde que assumi meu mandato, já consegui emendas junto ao deputado Fábio Reis para garantir mais de 20 mil metros de pavimentação e outras obras como reforma e ampliação de escolas, construção de praça… Infelizmente, mesmo com o envio dessas verbas, muitas obras se encontram paradas e só nos resta seguir cobrando resultados, porque esse dinheiro é da população”, frisou Diná Almeida.

Fonte e foto assessoria