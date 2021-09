Edvaldo se reúne com presidente da Abrape sobre retomada segura dos eventos

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta segunda-feira, 13, em seu gabinete, o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), Doreni Caramori. No encontro, eles trataram da retomada gradual dos eventos, dos protocolos que estão sendo adotados em outras cidades e das medidas necessárias para mitigar os efeitos da pandemia no setor. “Foi uma reunião muito importante, para avançar nesta discussão, pois sabemos do quanto o setor de eventos sofreu com a pandemia”, destacou o prefeito. Caramori elogiou “a disposição para o diálogo por parte do setor público municipal”. Dirigentes locais da Abrape – Gustavo Paixão, André Villela e o vereador Fabiano Oliveira – também participaram do encontro.

Por Valter Lima