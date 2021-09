Estreia sem público

Por Adiberto de Souza *

Pré-candidato a presidente da República, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) pegou carona na manifestação contra Jair Bolsonaro para estrear sua campanha de rua. O “palanque” montado na famosa Avenida Paulista poderia ter sido um sucesso não fosse um pequeno detalhe: faltou o público esperado pelo cidadanista e prometido pelo pelos Movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua. A falta de gente no corpo-a-corpo do senador, contudo, não deve desanimá-lo. Em 2018, tinha bem menos eleitores no primeiro comício feito por ele em Sergipe, e quando as urnas foram abertas Alessandro estava eleito como o mais votado do pleito. Ademais, o fidalgo ainda não bateu o martelo sobre a sua candidatura presidencial. Segundo ele, é possível abrir mão desse projeto em favor de um nome com mais chances de vitória. Então, tá!

Mal na fita

A bancada de Sergipe na Câmara Federal vai muito mal na disputa pelo Prêmio Congresso em Foco. Segundo a 3ª parcial da votação, apenas João Daniel (PT) – na 77ª posição – aparece entre os 100 mais votados. Depois dele e bem distantes, surgem os deputados Fábio Mitidieri (PSD) e Bosco Costa (PL), respectivamente, nas 196ª 282ª colocações. E só! A posição dos senadores de Sergipe é um pouco melhor. Alessandro Vieira (Cidadania) é o 6º mais votado, enquanto o petista Rogério Carvalho está na 9ª posição. A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) só teve até agora 218 votos e aparece na 47ª posição. Misericórdia!

O fato da foto

Deu o que falar a foto do governador Belivaldo Chagas (PSD) e dos pré-candidatos ao governo Fábio Mitidieri (PSD) e Ulices Andrade (sem partido). Na fotografia, tirada na fazenda do ex-deputado Luiz Mitidieri (PSD), também aparecem o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), o presidente do PSC, André Moura e seu pai Reinaldo Moura. Dizem as línguas ferinas que o encontro visou costurar um acordo em torno da sucessão estadual, descartando os pré-candidatos Rogério Carvalho (PT), Laércio Oliveira (PP) e Edvaldo Nogueira (PDT). Naturalmente, os participantes da reunião negam tal hipótese. Marminino!

ICMS parcelado

O Conselho Nacional de Política Fazendária autorizou o governo de Sergipe a implementar um programa de parcelamento de débitos fiscais relacionados ao ICMS vencidos até 31 de julho passado. O Confaz também revigorou e prorrogou até 31 de dezembro deste ano dois convênios editados em 2020 que auxiliaram os contribuintes do ICMS no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os convênios prorrogados isentam o ICMS incidente nas prestações de serviço de transporte realizadas no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia. Vixe!

Quem não chora não mama

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: “Finalmente, saiu a nomeação de Pedro Ernesto Celestino Pascoal para chefiar a Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe. Responsável pela indicação do rapaz, o deputado federal Bosco Costa (PL) chegou a ameaçar romper com o Palácio do Planalto se a nomeação não saísse. Em mensagem enviada à Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, Bosco perguntou se deveria continuar esperando a indicação do protegido ou passar a se posicionar na Câmara como oposição. A pressão funcionou”. O nome disso é toma lá, dá cá. Home vôte!

Torrando nos cobres

O grupo espanhol Cobra deve comprar o Polo Carmópolis, em Sergipe. Segundo o site Petróleo Hoje, a proposta do grupo para aquisição do ativo gira em torno de 900 milhões de dólares. O Polo Carmópolis contempla 11 campos de petróleo, o Complexo Operacional de Atalaia, que inclui o Terminal Aquaviário de Aracaju, e o oleoduto de escoamento da produção até o Tecarmo. A partir de agora, Petrobras e Cobra darão início ao processo de negociação direta dos contratos de compra e venda. Pelo visto, a Petrobras quer mesmo ver Sergipe pelas costas. Desconjuro!

Alese expõe plano

A Assembleia Legislativa vai promover o Fórum Itinerante de Apresentação do Plano de Desenvolvimento de Sergipe. Será às 9h desta terça-feira, na Faculdade Ages, em Lagarto. Iniciado em 2019 e concluído este ano, o Plano orienta sobre quais as melhores estratégias para alavancar o desenvolvimento e potencializar a economia do estado, gerando emprego e renda para os sergipanos. Legal!

Barriga cheia

E quem não dispensa uma boquinha nos mercados e feiras livres de Sergipe é o ex-deputado federal André Moura (PSC). Pré-candidato ao Senado, o rapaz aproveita o comes e bebe para botar a conversa em dia com os feirantes e, naturalmente, sentir sua popularidade junto aos eleitores. O último regabofe de André foi na Ceasa de Aracaju, local indicado para quem aprecia um gostoso café nordestino. É bom D+!

Sob nova direção

O Psol aracajuano está sob nova direção. O novo presidente do partido na capital é o advogado Demetrio Varjão, ex-militante do Movimento Não Pago. O distinto prega a unidade da esquerda para enfrentar o bolsonarismo, o fortalecimento da oposição de esquerda na Câmara Municipal junto à Vereadora Linda Brasil, e das lutas anticapitalista, antirracista, antimachista e antiLGBTfóbica. Ah, bom!

Bíblia em Braile

A Igreja Batista Betel de Sergipe entregará à sociedade sergipana, na próxima quinta-feira, a Bíblia em Braile. Os 38 volumes serão entregues à Biblioteca Pública Epiphânio Dória. “Teremos a missão honrosa de salvaguardar o exemplar da Bíblia em Braile, que passará a compor o nosso acervo, garantindo a acessibilidade daqueles que possuem deficiência visual, baixa visão ou cegueira”, afirma a professora Juciene Maria de Jesus, diretora da Biblioteca. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de maio de 1916.

* É editor do Portal Destaquenotícias