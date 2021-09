Funcap promove ato de inauguração de escultura em Itabaiana

Obra “A Feirante”, do escultor Zeus, é uma homenagem à forte identidade cultural e comercial itabaianense, representada através da tradicional feira livre do município

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e com apoio da prefeitura de Itabaiana, realiza na manhã desta terça-feira, 14, às 9h, a entrega oficial de escultura artística, criada com o objetivo de valorizar e fortalecer os elementos culturais e identitários do município de Itabaiana.

A escultura “A Feirante”, do escultor Zeus, artista contemplado nos editais da Lei Aldir Blanc (LAB), será inaugurada na Avenida Otoniel Dórea, rótula da feira das panelas. A obra é uma homenagem à forte identidade cultural e comercial itabaianense, representada através da tradicional feira livre do município.

A cerimônia de inauguração será aberta à comunidade, seguindo todos os protocolos específicos de medidas sanitárias.

Lei Aldir Blanc

A Lei Aldir Blanc é uma realidade através de recursos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, destinada ao Governo do Estado de Sergipe.