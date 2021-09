Homem é preso por tráfico de drogas na zona sul de Aracaju

No último sábado (11), militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) efetuaram a prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu durante patrulhamento no bairro Inácio Barbosa, zona sul de Aracaju.

Segundo relato policial, a guarnição realizava rondas no referido bairro, quando recebeu a informação de que um homem estaria comercializando entorpecentes. Após buscas, a equipe visualizou o suspeito, que ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga para uma residência, porém foi interceptado.

Durante abordagem, os militares encontraram maconha e uma quantia em dinheiro. Na casa também foi encontrada uma quantidade de drogas.

O homem foi conduzido à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE