Huse atendeu 61 pessoas vítimas de queda neste fim de semana

O final de semana, 10 a 12 de setembro, teve sua estatística de atendimentos no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), marcada por 409 atendimentos no pronto socorro da unidade. Desse total, 71 pessoas precisaram ficar internadas para novos procedimentos, exames, reavaliação médica ou observação.

Do total registrado, 61 pessoas foram vítimas de algum tipo de queda, além de 28 vítimas de acidente motociclístico, 20 com dor abdominal, além de 6 vítimas por arma branca e 2 por arma de fogo.

O Pronto Socorro do Huse contabilizou 186 atendimentos entre a Sala de Sutura e a Ortopedia, 127 atendimentos destinados a Ala Azul, 49 usuários buscaram assistência nos consultórios do Otorrino e Oftalmo, além de 39 crianças atendidas neste período no Hospital Pediátrico Dr José Machado de Souza. Como foi o caso da pequena M.K.M, 10, que sofreu um acidente automobilístico e segue internada na Área Vermelha.

Quem também precisou de atendimento no Huse foi o contador Antônio Carlos Alves, 46, vítima de acidente motociclístico. Ele trafegava no município de Lagarto sem o capacete e depois de colidir com um carro, acabou caindo e sofrendo um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE). O paciente segue internado aos cuidados da neurocirurgia e realizando exames de tomografia para acompanhamento.

Fonte e foto SES