Itabaiana totaliza 1.869 empresas abertas de 2013 a 2021

O município de Itabaiana, desde a gestão do ex-prefeito Valmir de Francisquinho até os dias de hoje, na gestão do prefeito Adailton Sousa, tem sido um celeiro no que diz respeito à vinda de empresas e aberturas de comércios de todos os tipos. A cidade que é pujante por si só cresce cada vez mais e tem demonstrado, no dia-a-dia, que é um bom local para quem deseja investir.

Segundo dados da Junta Comercial do Estado de Sergipe (JUCESE), o número de empresas abertas em Itabaiana, no período que compreende 2013 a 2021, totalizou 1.869. Este número foi dividido em comércio (912) serviços (851) e indústria (106).

Um dos maiores exemplos deste crescimento exponencial da cidade, que é conhecida, sobretudo, pelo seu desenvolvimento econômico, é o Shopping Peixoto. Inaugurado em 08 de junho de 2017, o empreendimento abriga centenas de serviços que são oferecidos não só ao povo de Itabaiana, mas de todo estado. Além disso, é o primeiro shopping fora da Grande Aracaju.

Fonte e foto assessoria